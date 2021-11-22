Мэрия Кемерова ответила на жалобы о состоянии Кузнецкого моста. Фото: kemerovo.ru.

Жительница поинтересовалась у мэра в соцсетях, будут ли проводить ремонт дорожного покрытия на Кузнецком мосту. По словам женщины, из-за образовавшейся ямы утром и вечером участок парализуют пробки.

В мэрии сообщили, что на участке установлены предупреждающие знаки «Объезд препятствия справа», «Объезд препятствия слева», «Дорожные работы». Также отмечено, что специалисты просят автомобилистов соблюдать Правила дорожного движения

Добавили, что возможность выполнения ремонтных работ будет рассмотрена в последующие периоды с учетом объемов финансирования.