В Кузбассе санавиация начала летать за пределы региона. Фото: instagram/kuzbassmedkat.

В Кузбассе санитарная авиация расширяет географию полетов, в том числе начала выполнять полеты за пределы региона. Об этом сообщили в кузбасском Центре медицины катастроф.

Отмечено, что минувшей ночью произвели медицинскую эвакуацию по маршруту Новокузнецк -Новосибирск. Руководил медицинской частью полета заместитель директора КЦМК по медицинской части, кандидат медицинских наук, Евгений Петрович Юркин.

Добавили, что эвакуация прошла успешно, пациента благополучно доставили без ухудшения состояния здоровья.