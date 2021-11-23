В Кузбассе 16 предприятий закрыли из-за несоблюдения мер против COVID-19

Архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшую неделю - с 15 по 21 ноября - специалисты Роспотребнадзора по Кузбассу проверили 37 организаций, в том числе предприятия в сфере услуг и торговли, общепит, дошкольные и школьные учреждения, промышленные объекты. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

После проверки работа 16-ти предприятий была приостановлена из-за выявленных нарушений. Основные из них были связаны с эпидемиологическими требованиями. Так, в организациях не соблюдался масочный режим, не обеспечивалась социальная дистанция между посетителями, не было дозаторов с антисептиком для обработки рук, на замерялась температура перед началом смены и т.д.

- За указанный выше период, судами вынесено 16 постановлений о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного приостановления деятельности в отношении 16 хозяйствующих субъектов, - сообщил в Роспотребнадзоре.