В Кемерове временно отключат светофор

Сегодня, 23 ноября, в Кемерове в связи с проведением ремонтных работ временно отключат светофор на пересечении улиц Тухачевского и Рубиновая. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Светофорный объект не будет работать утром в период с 9:00 до 9:20 часов, а также вечером - с 17:40 до 18:00 часов.

Автомобилистов попросили соблюдать Правила дорожного движения для нерегулируемых перекрёстков.

Напомним, что в связи ремонтными работами на электросети с 22 по 26 ноября с 9:00 до 16:00 планируется отключение светофора на пересечении улиц Нахимова и Ракитянского.