Роспотребнадзор Кузбасса выявил 172 килограмма некачественной рыбы. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе инспекторы Роспотребнадзора за девять месяцев 2021 исследовали более 900 проб рыбы и морепродуктов на соответствие установленным требованиям.

В ведомстве сообщили, что на 58% предприятий были выявлены различные нарушения, связанные с условиями хранения и сроками реализации рыбной продукции, наличием документации и соблюдением персоналом правил личной гигиены.

По результатам проверок изъяли из оборота 72 килограмма рыбной продукции. Также за нарушения были оштрафованы 29 индивидуальных предпринимателей, должностных и юридических лиц на общую сумму более 270 тысяч рублей.