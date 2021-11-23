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Общество23 ноября 2021 4:06

Роспотребнадзор Кузбасса выявил 172 килограмма некачественной рыбы

Эксперты изъяли товар из оборота
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Роспотребнадзор Кузбасса выявил 172 килограмма некачественной рыбы.

Роспотребнадзор Кузбасса выявил 172 килограмма некачественной рыбы.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе инспекторы Роспотребнадзора за девять месяцев 2021 исследовали более 900 проб рыбы и морепродуктов на соответствие установленным требованиям.

В ведомстве сообщили, что на 58% предприятий были выявлены различные нарушения, связанные с условиями хранения и сроками реализации рыбной продукции, наличием документации и соблюдением персоналом правил личной гигиены.

По результатам проверок изъяли из оборота 72 килограмма рыбной продукции. Также за нарушения были оштрафованы 29 индивидуальных предпринимателей, должностных и юридических лиц на общую сумму более 270 тысяч рублей.