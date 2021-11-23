Названы территории Кузбасса, где выявили 382 новых случая коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 382 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Новокузнецке - 70. В Кемерове - 63. В Междуреченске - 44. В Осинниках - 25. В Юрге - 26. В Белове - 24. В Юрге - 21. В Ленинске-Кузнецком - 20. В Прокопьевске - 17. В Калтане - 16. В Мысках - 14. В Анжеро-Судженске - 12. Девять - в Киселевске. Шесть - в Полысаеве. По пять - в Тайге, Ижморском МО, Новокузнецком МР. По три - в Березовском, Ленинск-Кузнецком МО, Яшкинском МО. По два - в Беловском МО, Тяжинском МО, Юргинском МО. По одному - в Краснобродском, Гурьевском МО, Кемеровском МО, Крапивинском МО, Мариинском МО, Прокопьевском МО, Промышленновском МО, Тисульском МР, Топкинском МО, Чебулинском МО, Яйском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 71 754 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 66 372 выздоровели, 1 550 скончались, 18 784 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.