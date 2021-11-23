Трое кузбассовцев обманули 45 россиян при продаже машин

Трое кузбассовцевн обманули 45 россиян при продаже машин Фото: Екатерина САРДАКОВА

Трое молодых прокопчан в возрасте от 26 до 28 лет сядут на скамью подсудимых за серийное мошенничество. Криминальная троица смогла обмануть 45 жителей России, имитируя продажу подержанных автомобилей.

Все свои аферы парни проворачивали по одной схеме: они подавали объявление о продаже подержанного автомобиля, как отечественного, так и зарубежного производства, и указывали привлекательную цену. Описанных в объявлении машин не существовало в природе, поэтому прокопчане смело делали существенную скидку, на что покупатели и клевали.

Ну а далее, молодые люди действовали по простой схеме: требовали от покупателей предоплату в качестве гарантии заключения сделки, а также убеждали оплатить услугу доставки машины.

- Ущерб в каждом отдельном случае составлял от 3 000 до 50 000 рублей. По такой схеме они обманули 45 жителей различных регионов страны на общую сумму около 300 000 рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В настоящее время многоэпизодное уголовное дело уже расследовано и передано на рассмотрение в Рудничный районный суд Прокопьевска. Каждому из криминальной троицы грозит до пяти лет лишения свободы.