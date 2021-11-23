Россельхозбанк: экоипотека позволит привлечь в жилищное строительство России более 2 трлн рублей в 2023 году

Эксперты Россельхозбанка сообщают, что потенциал рынка экоипотеки огромен.

- Мы ориентируемся на данные мировых рынков: спрос на экожилье в Европе и Америке. Мировой лидер по экоипотеке - США. В 2020 году два ипотечных гиганта страны Fannie Mae и Freddie Mac выдали более 40 миллиардов долларов зеленых ипотечных кредитов, - сообщает Руководитель направления Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова.

Банк России совместно с Правительством прорабатывают возможности введения в стране механизмов «зеленой» ипотеки. Кредит будет выдаваться под покупку жилья, которое соответствует экологическим стандартам.

- Из-за отсутствия стандартов зеленой ипотеки сложно оценивать потенциальный спрос на этот продукт. Сегмент коммерческой недвижимости по-прежнему лидирует в получении «зеленых» сертификатов, а жилая застройка имеет сравнительно небольшую долю среди всех сертифицированных зданий, притом, что в целом жилья строится больше, чем коммерческой недвижимости. Однако повышение энергоэффективности в жилищном строительстве также постепенно ведется, - отмечает Худякова.

Сегодня большинство сертифицированных энергоэффективных зданий расположены в Москве и Санкт-Петербурге. Наибольший интерес к экоипотеке будет наблюдаться у покупателей премиум-сегмента. Согласно статистике Россельхозбанка, средняя сумма ипотечного кредита в премиум-сегменте варьируется от 12 млн до 20 млн руб.

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