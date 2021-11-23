В Кузбассе в ДТП один человек погиб, трое получили травмы

Фото: кадр ЧП | Инцидент Кузбасс / "ВКонтакте"

В Таштагольском районе один человек погиб, трое госпитализированы в результате столкновения двух машин на трассе. Об этом сообщили в ГИБДД Кузбасса.

Авария случилась сегодня утром на 80 километре дороги Кузедеево - Мундыбаш - Таштагол. По предварительной информации водитель автомобиля «Фольксваген Пассат», ехавший из Новокузнецка в сторону Таштагола выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой Карина».

- В результате ДТП водитель «Тойоты», мужчина 57 лет, от полученных травм погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. С травмами различной степени тяжести госпитализированы три человека: пассажир «Тойоты», мужчина 66 лет, а также водитель «Фольксвагена», мужчина 29 лет, и его пассажир, женщина 26 лет, - сообщили в ГИБДД Кузбасса.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сотрудники Госавтоинспекции Кузбасса призвали автомобилистов быть внимательными и осторожными, соблюдать Правила дорожного движения.