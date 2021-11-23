В Кемерове к торговому центру приехали пожарные машины. Фото: ГУ МЧС Кузбасса.

В Кемерове оперативные службы приехали к торговому центру «Юг» в Заводском районе. В ГУ МЧС по Кемеровской области сообщили, что там проходило пожарно-тактическое учение.

В ведомстве рассказали, что по легенде учений, два человека остались внутри ТЦ. Были заблокированы пути эвакуации, людям требовалась помощь спасателей. Отмечено, что служба безопасности объекта сработала оперативно. Эвакуацию персонала и посетителей провели в установленные регламентом нормативы.

- Сложность тушения пожаров в таких объектах в том, что идет большая загрузка помещений торговых залов горючими материалами. Огонь распространяется стремительно. По замыслу этих учений площадь пожара была 200 квадратных метров, - рассказал Дмитрий Ёлгин, заместитель начальника Кемеровского пожарно-спасательного отряда.