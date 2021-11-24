Глава Кемерова рассказал, какие скверы будут отремонтированы в 2022 году

Фото: Instagran Ильи Середюка

В Кемерове в следующем году будут благоустроены семь популярных общественных пространств, все они были определены самими жителями на всенародном голосовании. Об этом рассказал в своем Instagram мэр города Илья Середюк.

Так, по словам мэра, будут обновлены аллея на улице Кирова, бульвар Патриотов (от Радищева до улицы Ю.Двужильного), парк Победы в Ягуновском и три сквера: на пересечении улиц Черняховского и Красноармейской, на пересечении улицы Каменской и Молодежного проспекта, а также возле территориального управления Рудничного района.

- Отремонтируем дорожки, положим новый асфальт, установим новые скамейки и урны, восстановим зеленые насаждения там, где это требуется, - пояснил глава города.

Кроме того, в следующем году продолжится реконструкция Березовой рощи в Кировском районе, начатая в 2020 году. Там обновят пешеходные зоны, сделают велодорожки, установят современное освещение.

Все проекты благоустройства разработаны и переданы на экспертизу. Контракт по работе на аллее на улице Кирова уже заключен, отметил градоначальник.

Напомним, что в этом году работа была сосредоточена на создании площадок для занятия активными видами спорта. Такие площадки появились почти во всех районах города: в Комсомольском парке, на Притомской набережной, в парке Победы в ж.р.Ягуновский, на стадионе «Горняк» в Кедровке, в Лесной Поляне, в сквере Новорожденных на ФПК и на улице Инициативной в Кировском, на бульваре Патриотов на Южном и в сквере Молодоженов в Рудничном районе.