В Кузбассе четыре человека пострадали в результате столкновения КамАЗа с легковым автомобилем

Фото: кадр ДТП | ЧП Кузбасс / «ВКонтакте»

В Крапивинском районе в результате столкновения КамАЗа с автомобилем ВАЗ-2114 пострадали четыре человека, в том числе 15-летний подросток. Об этом сообщили в ГИБДД Кузбасса.

Авария произошла утром 23 ноября между деревнями Долгополово и Тараданово.

- По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2114, двигавшийся со стороны с. Тараданово в направлении с. Борисово, при обгоне трактора К-700 с прицепом-цистерной не убедился в безопасности маневра, в результате совершил столкновение с встречным автомобилем КамАЗ, - рассказали корреспонденту «КП в Кузбассе» в ГИБДД Кузбасса.

В результате ДТП были госпитализированы 66-летний водитель легковушки и три его пассажира: 37-летний мужчина, 43-летняя женщина и 15-летний подросток.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.