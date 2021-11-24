Глава Кемерова рассказал о планах по продлению набережной Томи. Фото:kemerovo.ru.
В Кемерове жительница поинтересовалась, планируют ли продлевать набережную в Кировском районе от улицы Матросова до стадиона «Кировец». Данный вопрос опубликован в соцсетях главы города Ильи Середюка.
- Очень бы хотелось облагородить и данный участок, чтобы создать единую прогулочную зону до медицинской академии и стадиона, - сообщила кемеровчанка.
Мэр ответил, что в 2022 году не планировали продления набережной. Однако с жителями этот вопрос уже обсуждался.
Также жителей волнует парк «Березовая роща» в Кировском районе.
- Планируется ли реконструировать или как-то обновить монумент «круг» с надписью «Березовая роща»? - интересуется горожанка.
Глава города пояснил, что данный элемент не планировали реконструировать, но весной после схода снега, его обновят.