Глава Кемерова рассказал о планах по продлению набережной Томи. Фото:kemerovo.ru.

В Кемерове жительница поинтересовалась, планируют ли продлевать набережную в Кировском районе от улицы Матросова до стадиона «Кировец». Данный вопрос опубликован в соцсетях главы города Ильи Середюка.

- Очень бы хотелось облагородить и данный участок, чтобы создать единую прогулочную зону до медицинской академии и стадиона, - сообщила кемеровчанка.

Мэр ответил, что в 2022 году не планировали продления набережной. Однако с жителями этот вопрос уже обсуждался.

Также жителей волнует парк «Березовая роща» в Кировском районе.

- Планируется ли реконструировать или как-то обновить монумент «круг» с надписью «Березовая роща»? - интересуется горожанка.

Глава города пояснил, что данный элемент не планировали реконструировать, но весной после схода снега, его обновят.