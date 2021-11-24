Два жителя Кузбасса убили 20-летнюю девушку из-за квартиры

Архив "КП" Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Белове двое мужчин обвиняются в убийстве 20-летней девушки. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Кемеровской области.

В дежурную часть с заявлением об исчезновении беловчанки обратилась ее подруга. В ходе розыскных мероприятий полицейские вышли на бывшего сожителя пропавшей. 26-летний мужчина признался, что убил молодую женщину, а также показал место в лесу, где спрятал останки.

- Следствием было установлено, что мотивом убийства стало желание завладеть квартирой потерпевшей. Необходимо отметить, что на первом допросе он, признавая вину в совершении преступления, рассказывал только о своих действиях, однако на уточняющие вопросы мужчина ответить не мог и в результате признался, что преступление совершил со знакомым, - рассказали в пресс-службе СК РФ по Кемеровской области.

Вскоре был задержан 23-летний мужчина. По версии следствия, именно он задумал махинацию с квартирой. Горожанин предложил своему 26-летнему знакомому за денежное вознаграждение в 40 тысяч рублей обманным путем переоформить квартиру бывшей сожительницы. Тот согласился и уговорил девушку заключить фиктивную сделку в обмен на 200 тысяч рублей и помощь в трудоустройстве. Девушка согласилась, так как испытывала финансовые трудности, но выставила условие, что через некоторое время она снова станет собственницей квартиры.

Однако после того как документы были переданы на регистрацию, молодые люди решили избавиться от бывшей хозяйки недвижимости. Они вывезли девушку в лес, где 26-летний мужчина убил ее, нанеся множество ножевых ранений, а затем сжег тело и закопал. После этого беловчанин вернулся в квартиру убитой и забрал оттуда телефон и ноутбук. Позже эти вещи были найдены у него дома при обыске.

Мужчинам в зависимости от роли каждого были предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства, совершенного с целью скрыть другое преступление), п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление), п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Сейчас дело передано в суд.