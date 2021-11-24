Названы территории Кузбасса, где выявили 380 новых случаев коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 380 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Новокузнецке - 69. В Кемерове - 62. В Междуреченске - 36. В Прокопьевске - 25. В Белове - 24. В Осинниках - 20. В Юрге - 19. В Мысках - 16. В Ленинске-Кузнецком - 15. В Калтане - 14. В Кемеровском МО - 11. По десять - в Анжеро-Судженске, Киселевске. Восемь - в Полысаеве. Пять - в Тайге. По четыре - в Березовском, Промышленновском МО, Юргинском МО. По три - в Новокузнецком МР, Яйском МО, Яшкинском МО. По два - в Беловском МО, Гурьевском МО, Мариинском МО, Тяжинском МО. По одному - в Краснобродском, Ижморском МО, Ленинск-Кузнецком МО, Прокопьевском МО, Тисульском МО, Топкинском МО, Чебулинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 72 134 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 66 619 выздоровели, 1 554 скончались, 18 074 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.