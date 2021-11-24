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Общество24 ноября 2021 4:30

«Стрижи» снова прилетят в Кузбасс в следующем году

Об этом сказал губернатор во время трансляции бюджетного послания
Анастасия СЕМЫКИНА
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Фото: instagram авиагруппы «Стрижи».

Фото: instagram авиагруппы «Стрижи».

Сегодня, 24 ноября, проходит прямой эфир послания губернатора, в котором он подводит итоги и рассказывает о планах на будущее.

Так, Сергей Цивилев рассказал, что в следующем году снова прилетит авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи», которая порадовали жителей прошедшим летом, 10 июля - в честь 300-летия Кузбасса.

- Пилотажная группа вновь порадует наших жителей в следующем году, - говорит губернатор.

Напомним, что 6 июля регион посетил президент и лично поздравил кузбассовцев с праздником.