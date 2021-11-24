Губернатор Кузбасса поставил задачу достичь 50% дохода бюджета от малого и среднего бизнеса

Фото: скриншот

Глава Кузбасса Сергей Цивилев поставил задачу перед правительством региона довести удельный вес малого и среднего бизнеса в налоговых доходах бюджета до 50%. Об этом он сообщил в ходе бюджетного послания в среду, 24 ноября.

По его словам, президент РФ поставил задачу развивать в Кузбассе не угольную отрасль. Для ее решения в регионе создается новая экономика, ключевую роль в которой будет играть малый и средний бизнес. Сейчас в этой сфере работают более 280 тысяч человек.

- Это самая активная часть населения, люди в возрасте от 30 до 55 лет, отметил глава региона.

По его словам, малый и средний бизнес это «мощнейший резерв» для проведения кардинальных преобразований в экономике, изменения ее структуры.

- Ставлю перед правительством Кузбасса задачу довести удельный вес малого и среднего бизнеса в налоговых доходах бюджета региона до 50%, - сказал губернатор.