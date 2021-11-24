В Кузбассе отпразднуют новоселье более десяти тысяч семей

Фото: Youtube-канале «Цивилев. Live»

Во время прямого эфира бюджетного послания губернатор рассказал о переселении кузбассовцев из аварийного жилья.

- В этом году в регионе создадут 850 тысяч кв. м. жилья. Это значит, что более 10 тысяч семей справят свое новоселье. В текущем году 4 700 семей были переселены из ветхого и аварийного жилья. Снесено более 17 тысяч кв. м непригодного жилья. В рамках реализации программы по переселению из аварийного жилья в регион поступит еще 8.6 миллиарда рублей из средств федерального бюджета. В результате мы сможем обеспечить новым жильем более восьми тысяч семей, - рассказал Сергей Цивилев.

Помимо этого, во время подготовки к празднованию 300-летия Кузбасса власти поставили задачу: чтобы каждый житель региона почувствовал изменения к лучшему. Поэтому в 2021 году обустроено 72 парка и набережных, площадей, бульваров и порядка 340 дворов многоквартирных домов. По проекту «Твой Кузбасс - твоя инициатива» по предложениям местных жителей выполнено 377 проектов по благоустройству дворовых территорий, игровых и спортивных площадок.

А для города Киселевск, который был столицей празднования Дня шахтера и одновременно справлял свой юбилей, построено и улучшено больше 100 объектов. В то же время Гурьевск и Ленинск-Кузнецкий выиграли грант за создание комфортной городской среды. На эти деньги благоустроят 2 городских парка.