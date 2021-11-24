В Кузбассе дефицит бюджета в 2022 году составит 17 миллиардов рублей

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Дефицит бюджета в Кузбассе в 2022 году составит 17 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилев в ходе бюджетного послания правительству Кузбасса 24 ноября.

- Прошу вас, уважаемые депутаты, одобрить областной бюджет на 2022-2024 годы с доходами на 2022 год в размере 169,2 миллиардов рублей, расходами 186,9 миллиардов рублей, дефицитом 17,7 миллиардов рублей, - сказал Сергей Цивилев.

По его словам, проект бюджета сформирован исходя из текущей ситуации мировой экономики. В случае если ситуация на мировых рынках угля и металла сохранит свой позитивный тренд, власти готовы направить все дополнительные доходы на реализацию проектов социально-экономического развития региона.