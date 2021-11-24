В Кузбассе ввели четыре новых угледобывающих предприятия за 2021 год. Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Губернатор Кузбасса 24 ноября обратился с ежегодным бюджетным посланием к депутатам регионального парламента. Сергей Цивилев сообщил, что в регионе продолжается развитие угледобычи.

- В текущем году ввели в эксплуатацию три угледобывающих предприятия: одну шахту и два разреза. В декабре откроем еще одну шахту, - отметил глава региона.

Так, запущена в Беловском районе шахта «Сибирская» с проектной мощностью пять миллионов тонн угля в год, на предприятии создано 1,3 тысяч новых рабочих мест. В этом же муниципалитете шахта «7 Ноября-новая» планирует выйти на проектную мощность 3,5 миллионов тонн угля в год. На шахте смогут работать 700 человек.

В Калтане на разрезе «Чернокалтанский» проектная мощность составляет два миллиона тонн угля в год, создано 300 новых рабочих мест. На Разрезе «Кузнецкий Южный» планируют добывать пять миллионов тонн угля в год, создано 400 новых рабочих мест.