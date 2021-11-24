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Общество24 ноября 2021 6:06

В вузах Кузбасса увеличат количество бюджетных мест в 2022 году

В следующем году на базе вузов откроется шесть новых лабораторий
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В вузах Кузбасса увеличат количество бюджетных мест в 2022 году.

В вузах Кузбасса увеличат количество бюджетных мест в 2022 году.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кузбассе будет открыто 637 дополнительных бюджетных мест в 2022 году. Об этом сообщил глава региона в ходе бюджетного послания.

- Важнейшая для нас задача, чтобы молодежь оставалась в Кузбассе и могла получить качественное профессиональное образование. Высшее образование в Кузбассе на бюджетной основе смогут получить 6 540 человек, - сообщил Сергей Цивилев.

Сергей Цивилев отметил, что на базе вузов и научных институтов откроется шесть новых лабораторий в 2022 году. Это позволит трудоустроить на высокотехнологичных рабочих местах 150 молодых ученых и выпускников вузов.