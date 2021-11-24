Власти Кузбасса показали схему обхода Кемерова

Фото: Youtube-канале «Цивилев. Live»

Обход города - главный стратегический проект на ближайшие годы. Сейчас Кемерово - к сожалению, единственный областной центр без автомобильного объезда.

- Это будет дорога протяженностью 47 км с мостом через реку Томь, четырьмя разноуровневыми развязками и уникальным переходом для диких животных. Первый раз в современной истории России переход диких животных над автомобильной трассой будет идти поверху, - сообщает Сергей Цивилев во время трансляции бюджетного послания.

Также на сайте Госзакупок появилась информация о том, что подрядчиком выступит «СДС-Строй». Заявка этой компании оказалась единственной и потому ее выбрали победителем. Как уже сообщалось ранее, строительство планируют закончить до 30 ноября 2027 года.