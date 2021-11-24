Пять туристов на снегоходах заблудились в Шерегеше

Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса

На горнолыжном комплексе в Шерегеше пропали пятеро мужчин на снегоходах. Спасателям удалость отыскать туристов и вывести их к автомобильной дороге, сообщили в Агентстве по защите населения и территории Кузбасса.

Диспетчеру поисково-спасательной поступил сигнал о том, что пятеро мужчин уехали на снегоходах на гору Зеленая и в назначенное время не вернулись в гостиницу. Кроме того, они перестали выходить на связь.

На место происшествия прибыли спасатели Таштагольского поискового аварийно-спасательного отряда. Они начали поиск и в итоге нашли заблудившихся мужчин.

- Пострадавшие найдены, выведены к автомобильной дороге, переданы родственникам. От медицинской помощи отказались, - сообщили в Агентстве по защите населения и территории Кузбасса.