В Кузбассе автомобилистка устроила смертельное ДТП с грузовиком на трассе. Фото: ГИБДД Кузбасса.

На кузбасской трассе около 7.10 произошло серьезное ДТП. На 126 километре автодороги «Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк - Междуреченск» столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате один человек погиб и один пострадал.

В ГИББД Кузбасса сообщили, что 51-летняя автоледи Toyota Vitz не учла погодные и дорожные условия, не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Nissan Diesel.

Отмечено, что пассажир Toyota Vitz, 35-летняя женщина скончалась от полученных травм на месте ДТП. Автомобилистку доставили в медучреждение с травмами различной степени тяжести. Все обстоятельства ДТП выясняются.