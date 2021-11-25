Новый глава кузбасского города вступил в должность

Фото: Instagram @vvstarchenko_prk

Сегодня, 25 ноября, новый глава Прокопьевска Вячеслав Старченко вступил в должность. Об этом сообщается в Instagram.

Вячеслав Старченко был избран большинством голосов депутатов Горсовета 12 ноября.

Старченко имеет высшее медицинское образование. Более 12 лет работал в больницах Кузбасса, в том числе главным врачом. Занимал должность генерального директора прокопьевского санатория «Шахтер», был депутатом Горсовета. В 2019 года стал первым заместителем главы города.

- Вступаю в должность главы города Прокопьевска с уверенностью, что наш город ждет перспективное будущее. Будем прикладывать к этому все усилия. Надеюсь на вашу поддержку. – написал он в своем Instagram.