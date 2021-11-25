В Кемерове загорелась квартира в многоэтажке

Архив "КП" Фото: Павел КЛОКОВ

В Кемерове пожарные спасли мужчину из горящей квартиры. Об инциденте рассказали в МЧС Кузбасса.

Пожар случился в многоэтажном доме на улице Ногинской. К моменту прибытия первых подразделений из окна квартиры на 8 этаже шел дым. Спасатели вывели мужчину из квартиры, в которой произошло возгорание. Эвакуация другим жильцам не потребовалась.

- В результате пожара в комнате обгорели мебели и вещи на площади менее одного квадратного метра, - сообщили в МЧС Кузбасса.

Предварительно установлено, что причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем.