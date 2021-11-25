Сергей Цивилев показал, какими будут два кузбасских парка после благоустройства

Фото: аккаунт Сергея Цивилева в «Яндекс. Дзен»

Сергей Цивилев показал проекты благоустройства двух кузбасских парков, которые выиграли гранты во всероссийском конкурсе. Снимки опубликованы в аккаунте главы региона в «Яндекс. Дзен».

По словам губернатора, гранты в конкурсе проектов создания комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» выиграли Гурьевск и Ленинск-Кузнецкий. Города получат соответственно 70 млн и 80 млн рублей. На эти деньги будут благоустроены парк Металлургов в и парк семейного отдыха и развлечений им. Горького.

Также губернатор опубликовал визуализации решений, предлагаемых архитекторами.