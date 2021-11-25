В Кемерове молодой официант украл у посетителя деньги и телефоны в одном из кафе. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кемерове суд признал виновным 17-летнего жителя. Следком по Кузбассу сообщает, что парень признан виновным по статье «Кража, совершенная с банковского счета».

В ведомстве рассказали, что в мае 2021 года молодой человек подрабатывал в одном из кафе официантом. Он обнаружил, что посетитель оставил два мобильных телефона. После парень увидел, что номер одного из телефонов привязан к банковскому счету. Тогда подросток перевел пять тысяч рублей на свою банковскую карту. Когда посетитель вернулся за телефонами, официант сообщил ему, что он в заведении не оставлял свое имущество.

Один из телефонов парень выбросил на улице, а второй отдал своему знакомому. Житель города Юрги обнаружил, что с его банковского счета пропали деньги. Он обратился правоохранительные органы. Сотрудники установили, что к преступлению причастен житель Кемерова. Со следствием парень сотрудничал, вину признал и возместил ущерб потерпевшему. Подростка поставили на профилактический учет. Ему назначили один год лишения свободы условно с испытательным сроком один год.