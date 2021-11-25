Названы территории Кузбасса, где выявили 378 новых случаев коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 378 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Новокузнецке - 69. В Кемерове - 61. В Междуреченске - 36. В Прокопьевске - 24. В Осинниках - 23. В Белове - 19. В Ленинске-Кузнецком - 17. В Новокузнецком МР - 14. По 13 - в Калтане и Мысках. По десять - в Юрге, Промышленновском МО. Девять - в Анжеро-Судженске. Восемь - в Киселевске. По семь - в Гурьевском МО, Топкинском МО. По пять - в Березовском, Тайге. По четыре - в Полысаеве, Яйском МО, Яшкинском МО. Три - в Ижморском МО. По два - в Тяжинском МО, Юргинском МО. По одному - в Краснобродском, Беловском МО, Кемеровском МО, Ленинск-Кузнецком МО, Мариинском МО, Прокопьевском МО, Таштагольском МР, Тисульском МО, Чебулинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 72 512 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 66 871 выздоровели, 1 557 скончались, 18 938 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.