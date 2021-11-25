Губернатор Кузбасса выехал на шахту, где произошло задымление

Губернатор Сергей Цивилев выехал на шахту «Листвяжная» в Грамотеино, где сегодня утром произошло задымление. Об этом сообщил официальный телеграм-канал главы региона.

Напомним, что ЧП произошло в 8:30. В региональном Центре медицины катастроф корреспонденту «КП в Кузбассе» сообщили, что два человека госпитализированы в тяжелом состоянии. Общее количество пострадавших пока уточняется. На месте работают медики скорой помощи.

По предварительным данным, в момент задымления под землей находились более 100 человек. Сейчас идет эвакуация. Прокуратура организовала проверку.