Следком начал проверку после задымления на шахте в Кузбассе

Следственный комитет Кемеровской области начал доследственную проверку по факту задымления в горной выработке на шахте «Листвяжная». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

- 25 ноября в 8:35 в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. В штреке находились 115 горнорабочих, 70 выведены на поверхность, эвакуация продолжается, - рассказали в ведомстве.

Число пострадавших уточняется. По предварительным данным, горняки отравились дымом.

Сейчас на месте ведутся спасательные работы, на место выехало руководство следственного управления.