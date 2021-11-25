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Происшествия25 ноября 2021 4:56

Следком начал проверку после задымления на шахте в Кузбассе

Александра УШАКОВА
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Следственный комитет Кемеровской области начал доследственную проверку по факту задымления в горной выработке на шахте «Листвяжная». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

- 25 ноября в 8:35 в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. В штреке находились 115 горнорабочих, 70 выведены на поверхность, эвакуация продолжается, - рассказали в ведомстве.

Число пострадавших уточняется. По предварительным данным, горняки отравились дымом.

Сейчас на месте ведутся спасательные работы, на место выехало руководство следственного управления.