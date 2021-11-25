Число пострадавших при задымлении на шахте в Кузбассе возросло до 40.

Число горняков, пострадавших при задымлении на шахте в Кузбассе, возросло до 40 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом корреспонденту «КП в Кузбассе» сообщили в региональном Центре медицины катастроф.

Состояние 38 пострадавших шахтеров предварительно оценивается, как легкой или средней степени тяжести. Все они госпитализированы в разные медучреждения, в том числе в Центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком. Медики определят степень тяжести их состояния и назначат лечение. По предварительным данным, горняки отравились угарным газом.

Кроме того, сейчас к вылету готовится вертолет санавиации Центра медицины катастроф, который доставит медиков на место ЧП.

Напомним, что задымление на шахте «Листвяжная» произошло 25 ноября в 8:35. В штреке находились 115 горнорабочих.