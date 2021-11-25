236 горняков вывели из шахты "Листвяжная" в Кузбассе: эвакуация продолжается

На кузбасской шахте "Листвяжнвая" продолжается эжвакуация горняков. Из 285 человек, находившихся под землей в момент ЧП, на поверхность вышли уже 236. 40 из них, по последним данным, потребовалась медицинская помощь, причем пятеро госпитализированы в тяжелом состоянии. Причина - отравление угарным газом.

В МЧС Ккузбасса отметили, что сигнал о задымлении в шахте поступил к ним в 9.07 по местному времени (5.07 мск).

В настоящее время на месте аварии работают 11 отделений горноспасателей.

По факту ЧП проверку начали прокуратура и Следственный комитет.