Рецидивист из Ленинска-Кузнецкого обокрал свою мать на 80 тысяч рублей

Инцидент произошел в августе. В полицию обратилась жертва. Женщина рассказала, что не обнаружила в доме свои золотые украшения и оценила ущерб в 80 000 рублей.

Правоохранители оперативно нашли злоумышленника: им оказался 45-летний сын заявительницы, уже не раз бывавший в местах не столь отдаленных. Вор рассказал, что взял золото, когда мать спала, и продал незнакомому человеку за 19 тысяч. Вырученные деньги потратил на спиртное.

В ходе расследования мужчина вину признал и даже выплатил своей родительнице материальный ущерб в размере 50 тысяч рублей.

Его дело рассмотрит в суд. По ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» максимальные санкции – пять лет лишения свободы.