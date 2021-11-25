В Кузбасс идет похолодание с обильными снегопадами и ухудшением видимости

Обильные снеголпады ожидаются уже в четверг вечером и продолжатся в пятницу. Фото: Екатерина САРДАКОВА

Синоптики Кемеровского гидрометеоцентра дали прогноз на пятницу 26 ноября.

Уже этим вечером и в ночь на 26 ноября по всему региону ожидаются обильные снежные осадки, причем с мокрым снегом, метели. Порывы западного ветра будут достигать местами 15-20 м/с, а видимость на дорогах упадет до 500-1000 метров. Также стоит опасаться гололедицы и гололедно-изморозевых явлений.

Сотрудники областной Госавтоинспекции напоминают, что во время сильного снега, в гололед ухудшается сцепление колес с покрытием дороги, увеличивается тормозной путь.

– Следует избегать резких маневров, в том числе ускорения или торможения, которые могут привести к заносу автомобиля и потере управления, что, в свою очередь, может стать причиной дорожно-транспортного происшествия, – отмечается в сообщении ведомства.

В последний день недели 26 ноября температура воздуха в Кузбассе будет -10... -15 градусов, местами, однако, теплее – -4...-9. В областной столице столбики термометров покажут -11... -13 градусов.