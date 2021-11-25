Руководитель Ростехнадзора вылетел на шахту «Листвяжная» в Кузбассе

Под землей в момент проишествия находились 285 человек. Фото: Вячеслав СВЕТЛИЧНЫЙ.

Руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий вылетел на место, чтобы возглавить проведение первичных мероприятий в рамках технического расследования причин аварии.

Об этом «КП» - Кемерово» сообщил официальный представитель ведомства Андрей Виль.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Кузбасс вылетел и и. о. министра МЧС России Александр Куприян.

Напомним, пожар на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошел 25 ноября 2021 года в 8.51 по местному времени. Предположительно, произошло возгорание угольной пыли.

Под землей в момент происшествия находились 285 человек. Большая часть была эвакуирована. Уже известно об 11 погибших в результате ЧП, по предварительным данным, они погибли от отравления продуктами горения. 43 человека госпитализированы: четыре в тяжелом состоянии, 39 - в легком и среднем, судьба еще 37 человек остается неизвестной.