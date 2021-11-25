Заболеваемость ОРВИ в Кузбассе превысила эпидпорог на 85,2%

По данным областного управления Роспотребнадзора, за неделю с 15 по 21 ноября в Кузбассе выявили 24,6 тысяч случаев острых респираторных инфекций. При этом вакциной против гриппа привито в целом 1 051 000 человек.

- В Российской Федерации заболеваемость ОРВИ в настоящее время носит межэпидемический характер, - отметили в областном Роспотребнадзоре. - Важно прививаться именно сейчас, до начала эпидсезона ОРВИ и гриппа, чтобы избежать микстинфекции. Необходимо привить минимум 60% населения региона, чтобы свести к минимуму заболеваемость гриппом в предстоящем сезоне.

При этом за тот же отрезок времени, с 15 по 21 ноября, в регионе выявили 2 739 случаев заболевания СОVID-19, это на 10,7% выше, чем на предыдущей неделе.

Напомним, сегодня в Кузбассе применяют четыре вакцины против коронавируса: «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка «Спутник V») производства НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» - ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор», «КовиВак» - НИИ имени Н. П. Чумакова и «Спутник Лайт» производства НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи.

Уже 843,8 тысячи кузбассовцев получили оба компонента двухкомпонентной вакцины, первую дозу получили 1 018 000 человек.