В Кузбассе открылись специализированные пункты вакцинации

Архив "КП" Фото: Ксения Высотина

В Новокузнецке открылись дополнительные пункты вакцинации для людей старше 60 лет. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Кузбасса.

Пункты вакцинации расположены в администрациях трех районов: Орджоникидзевском (по адресу улица Тузовского, 14), Заводском (улица Тореза, 22Б) и Куйбышевском (проспект Курако, 37). Медики работают на первых этажах зданий, им помогают волонтеры, которые сопровождают пациентов на вакцинацию.

Напомним, что на этой неделе был открыт еще один пункт вакцинации в Ленинске-Кузнецком (он расположен в торговом центре «Ярмарка» на проспекте Текстильщиков, 18), а также несколько пунктов в Кемерове. В областной столице привиться теперь можно на улице Дарвина, 2. Медики работают здесь с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 часов, по субботам и воскресеньям - с 10.00 до 15.00 часов. Для людей старше 60 лет дополнительный пункт вакцинации был открыт в Комплексном центре социального обслуживания населения (улица Матросова, 2). Он работает по вторникам и четвергам с 13.00 до 15.00. Также пожилым людям можно поставить прививку в здании администрации Кемерова (проспект Советский, 54, вход со стороны Музыкального театра Кузбасса).