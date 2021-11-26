Шахту «Листвяжную» в Кузбассе заполнят метаном

Фото: Instagram Сергей Цивилев

Шахта «Листвяжная», где накануне была приостановлена спасательная операция, будет заполнена метаном, чтобы его концентрация достигла безопасного уровня. Об этом сообщил журналистам губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев утром 26 ноября.

- Прибыло три отделения ВГСЧ, составлен план действий, отделения сейчас получают задания, готовятся идти в шахту. План действий определен следующий, что эти три отделения сделают изоляцию горных выработок, после окончания изоляции начнется естественное заполнение метаном в объеме 257 тысяч куб. м. Надо, чтобы уровень метана дошел до более 20%, когда риск взрыва уменьшается, - сказал Цивилев.

По прогнозам это займет три дня, затем будет принято решение о дальнейших работах на шахте.

Напомним, что задымление на шахте «Листвяжная» в пгт. Грамотеино произошло утром 25 ноября. Под землей находилось 285 горнорабочих. На поверхность выведено 239 человек. По предварительным данным, число погибших составило 52 человека, включая шестерых горноспасателей, связь с которыми прервалась при проведении поисково-спасательных работ. В Кузбассе с 26 по 28 ноября объявлен траур.