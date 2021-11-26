Названы территории Кузбасса, где выявили 377 новых случаев коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 377 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Новокузнецке - 62. В Кемерове - 59. В Междуреченске - 32. По 22 - в Осинниках, Прокопьевске и Юрге. В Белове - 18. В Мысках - 14. По 13 - в Ленинске-Кузнецком, Калтане. В Анжеро-Судженске - 12. В Промышленновском МО - 11. Девять - в Березовском. По восемь - в Киселевске, Топкинском МО. По шесть - в Полысаеве, Гурьевском МО. По пять - в Новокузнецком МР, Яшкинском МО. По четыре - в Тайге, Юргинском МО, Яйском МО. По три - в Беловском МО, Кемеровском МО, Ленинск-Кузнецком МО, Тяжинском МО. По одному - в Краснобродском, Ижморском МО, Крапивинском МО, Мариинском МО, Прокопьевском МО, Чебулинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 72 889 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 67 126 выздоровели, 1 561 скончались, 18 938 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.