Тела погибших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе начнут отдавать родственникам 29 ноября

Фото: Пресс-центр АПК

Опознаны пять из шести поднятых тел погибших в результате ЧП на «Листвяжой», заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Из них - три горноспасателя и два шахтера. Тело одного шахтера пока не опознано.

Губернатор пообещал, что всю организацию похорон администрация берет на себя. Цивилев отметил, что со всеми близкими согласовывается, где бы они хотели захоронить погибших и когда организовать поминки.

Тела начнут выдаваться в понедельник, 29 ноября.

В штабе по ликвидации аварии ведется работа с родственниками каждого погибшего, учитываются выслушать просьбы и пожелания по оказанию помощи. Губернатор пообещал встретиться с ними 30 ноября.