В Кузбассе на 28 ноября 2021 года выявлено 378 новых случаев коронавируса

В Кузбассе за минувшие сутки выявлено 378 новых случаев коронавируса в 31 территории области. Новые данные опубликовал оперштаб области.

Заболевшие Новокузнецк – 63, Кемерово – 62, Междуреченск – 34, Прокопьевск – 29, Белово и Осинники – по 22 в каждом, Анжеро-Судженск – 15, Калтан и Юрга – по 14, Мыски – 13, Новокузнецкий МР – 12, Ленинск-Кузнецкий – 11, Киселевск – 10, Березовский – 7, Промышленновский МО – 7, Гурьевский и Топкинский муниципальные округа – по 6, Полысаево, Тайга и Яшкинский муниципальный округ — по 5, Яйский МО – 3, Краснобродский – 2, Ленинск-Кузнецкий МО – 2, Юргинский МО – 2, И по одному случаю в Беловском, Ижморском, Кемеровском,, Мариинском, Прокопьевском, Тяжинском, Чебулинском муниципальных округах.

Всего в регионе лечение от коронавируса проходят 4450 пациентов. Еще 18655 человек г находятся в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции в связи с подозрением на заболевание.

Умерли от осложнения ковида — двусторонней полисегментарной пневмонии еще четыре человека - двое мужчин и две женщины. Это жители Кемерова, Новокузнецка, Белова и Краснобродского. Самая возрастная пациентка — 1929 года рождения, самая младшая — 1959 года рождения. Всего ковид унес жизни уже 1568 кузбассовцев.

249 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 67625 человек вылечились от коронавируса.