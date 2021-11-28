В Кузбассе простились с тремя горноспасателями, погибшими на шахте «Листвяжная» 25 ноября 2021 года

В Кузбассе прошли первые похороны погибших во время аварии на шахте «Листвяжная» Фото: Екатерина САРДАКОВА

В Кузбассе прошли первые похороны погибших во время аварии на шахте «Листвяжная» 25 ноября 2021 года. Первыми земле предали трех горноспасателей Новокузнецкого ВГСЧ. Их похоронили в двух городах. В Осинниках простились с Андреем Викторовичем Назаровым, в Калтане — с Алексеем Витальевичем Рыловым и Александром Константиновичем Аникиным.

Еще двое горноспасателей пока находятся в шахте, до них бойцы ВГСЧ еще не добрались.

Напомним, отделение горноспасателей из шести человек пропало во время поисковой операции, их признали погибшими, однако спустя сутки один горноспасатель смог выбраться на поверхность самостоятельно. Он подтвердил гибель товарищей.

Всего на шахте «Листвяжная» 25 ноября 2021 года погиб 51 человек. 11 из них подняты на поверхность, остальные остаются под землей.