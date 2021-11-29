«Это катастрофа»: семь врачей уволились из отделения детской реанимации в Кемерове

Из отделения детской реанимации Кузбасской клинической больницы им. С. В. Беляева уволились одновременно семь человек. Об этом рассказал анестезиолог-реаниматолог Василий Жданов в своем Instagram.

- Конец прекрасной эпохи… Детская реанимация областной больницы - все. Ивлев Евгений Викторович, Бутов Олег Валентинович, Жданов Роман Васильевич, Востриков Сергей Владимирович, Власьев Алексей Дмитриевич уволились. Плюс, два дежуранта тоже уволились: Сырова Наталья Валерьевна и ваш покорный слуга, - написал Василий Жданов.

По словам медика и его коллег, одного врача - детского реаниматолога со стажем работы в 22 года – «целенаправленно выдавили» из больницы. После его ухода для остальных создали «неприемлемые условия», из-за которых им пришлось также уволиться.

- 7 врачей, ребята. Вернее, минус 7. Во времена, когда специалисты нашего профиля - штучный товар, это даже не ЧП, это – катастрофа, – написал медик.

Руководство больницы не комментировало ситуацию.