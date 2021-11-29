Песков: федеральный траур по погибшим на шахте «Листвяжная» не планируется

Объявлять общенациональный траур в связи с трагедией на шахте "Листвяжная" в Кузбассе пока не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Пока нет, не планируется. Был же траур в регионе - сказал Песков агентству ТАСС, добавив, что здесь дело не в трауре, а в том, что «действительно вся страна скорбит».

ЧП на шахте «Листвяжная» в Беловском районе произошло утром 25 ноября. Погиб 51 человек: 46 шахтёров и пять горноспасателей. В Кузбассе с 26 по 28 ноября объявлен трехдневный траур.