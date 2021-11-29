Спасателям предстоит обследовать на «Листвяжной» 6 км выработки

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На шахте «Листвяжная» продолжается мониторинг концентрации газа, сегодня в зависимости от ситуации будет принято решение по возобновлению поисково-спасательных работ. Об этом сообщил гендиректор ВГСЧ МЧС России Николай Медведев.

По его словам, штаб по ликвидации последствий аварии работает в круглосуточном режиме.

- Одно отделение ВГСЧ работает в шахте на откачке воды, другие заходят в шахту для отбора проб воздуха, фиксируют на поверхности изменение газовой обстановки. Все эти данные анализируются в штабе, на основании этого принимается решение, - сказал он.

По словам Медведева спасателям предстоит обследовать 6 км тоннелей. Самыми сложными участками будут лава и добычной забой.

ЧП на шахте «Листвяжная» в Беловском районе произошло утром 25 ноября. Погиб 51 человек: 46 шахтёров и пять горноспасателей. На данный момент на поверхность подняты тела пятерых человек.