В Кузбассе за сутки коронавирус выявили у 377 человек, трое пациентов скончались

Архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе за сутки выявлено 377 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном оперштабе.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в Новокузнецке (71 человек за сутки), Кемерове (70) и Междуреченске – 40. Другие случае COVID-19 распределились по территориям следующим образом: Прокопьевск – 31, Осинники – 23, Белово – 21, Юрга – 17, Калтан – 13, Ленинск-Кузнецкий – 11, Новокузнецкий и Промышленновский МО – по 10, Березовский – 9, Мыски – 7, Яйский МО – 6, Киселевск, Полысаево, Гурьевский МО – по 5, Топкинский и Яшкинский МО – по 4, Анжеро-Судженск, Ижморский МО – по 3, Тайга, Ленинск-Кузнецкий МО, Юргинский МО – по 2, Кемеровский, Тяжинский, Чебулинский – по 1.

За сутки умерли три пациента. 50-летняя женщина из Топков и двое мужчины 1942 и 1946 годов рождения из Кемерова и Новокузнецка.

- 253 пациента выздоровели за сутки. Таким образом, в Кузбассе 67878 человек вылечились от коронавируса, - сообщили в оперштабе.