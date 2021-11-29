Tele2 запускает туристическую платформу для развития индустрии гостеприимства

Новый проект оператора будет полезен ведомствам и предпринимателям.

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 запускает первое «коробочное» решение big data - платформу для анализа туристического потока и портрета гостя территории.

Новый проект оператора будет полезен ведомствам и предпринимателям, которые планируют привлекать туристов, развивать инфраструктуру или оптимизировать транспортные потоки - администрациям городов и регионов, проектным офисам по туризму и транспорту, владельцам гостиниц и ресторанов, туристическим агентствам. Он поможет принимать верные управленческие решения, эффективно привлекать инвестиции и развивать инфраструктуру именно там, где это будет востребовано.

Платформа содержит десятки аналитических отчетов, которые будут непрерывно дополняться. Клиент может самостоятельно посмотреть нужную информацию: оценить общую численность туристов в регионе и динамику туристического потока, определить сезонность поездок, создать рейтинг «домашних» регионов туристов. Данные удобно анализировать не только по неделям и месяцам, но и по определенным дням. Платформа также позволяет составить портрет туриста, увидеть тип транспорта прибытия и длительность пребывания путешественника.

Клиент может самостоятельно посмотреть нужную информацию.

К слову, аналитические отчеты Tele2 уже помогли установить объем и структуру и динамику туристического потока на горнолыжном курорте Шерегеш, длительность пребывания туристов и география их маршрутов. Итогом анализа стал ряд мероприятий, направленных на продвижение курорта.