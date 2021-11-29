Более 20 горняков из числа пострадавших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе 25 ноября 2021 года выписали из больниц

В понедельник, 29 декабря, более 20 горняков, пострадавших во время аварии на шахте «Листвяжная», выписали из больниц. Из Ленинск-Кузнецкого центра охраны здоровья шахтеров были выписаны 21 человек, еще четыре человека были отправлены домой из новокузнецкой больницы.

Всего на сегодняшний день, количество пострадавших увеличилось до 92 человек, 35 из них – горноспасатели. У всех – отравление окисью углерода.

В списке погибших во время аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе 25 ноября 2021 года - 51 человек: 46 горняков и пять горноспасателей.