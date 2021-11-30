В Кузбассе временно перекроют участок дороги из-за ремонта

С 1 декабря в Кузбассе из-за ремонта путепровода будет закрыто движение транспорта на участке дороги Кемерово - Новокузнецк. Об этом сообщили в ГКУ «Дирекция автодорог Кузбасса».

- В связи с проведением ремонтных работ с 01.12.2021 будет полностью закрыто движение транспортных средств по путепроводу на автомобильной дороге Кемерово - Новокузнецк, км 87+757 с переносом транспортного потока на существующую сеть автомобильных дорог, - сказано в сообщении.

Из села Мохово в Полысаево можно будет добраться по транспортным развязкам на км 83+689 и км 79+928, обратно - из Полысаево в Мохово - по транспортной развязке на км 92+361 в соответствии с утвержденной схемой объезда путепровода.